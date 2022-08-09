Челябинская область и ХМАО договорились о сотрудничестве

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9 августа 2022, 13:30 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Регионы проведут совместные мероприятия в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах.

В Ханты-Мансийске прошла бизнес-миссия, в которой приняли участие представители ведущих предприятий ХМАО и Южного Урала. Делегацию Челябинской области возглавил губернатор Алексей Текслер.

Руководители двух регионов подписали несколько документов о сотрудничестве. Договоры подразумевают сотрудничество ХМАО и Челябинской области в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах в 2022-2024 годах. Также состоялись презентации инвестиционного и промышленного потенциала двух регионов, переговоры представителей компании. Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова пригласила представителей Южного Урала принять участие в промышленном форуме, который состоится в ХМАО в сентябре.

Алексей Текслер подчеркнул, что Ханты-Манский автономный округ для Челябинской области – давний стратегический партнер. Субъекты связывает устойчивый товарооборот. «Сейчас межрегиональная кооперация – один из важнейших залогов успешного развития предприятий. А у нас серьезный потенциал взаимного сотрудничества», - добавил губернатор.