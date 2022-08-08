Вассерман: «Спецоперация на Украине продолжится после референдума»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 августа 2022, 17:06 Антон Николаев

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что российская армия должна полностью взять под контроль Украину. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Если на украинских территориях, которые подконтрольны сейчас России произойдет референдум, и они станут частью РФ, то спецоперация не закончится. Заявленная цель операции – демилитаризация и денацификация всей Украины. Более того, в силу польской концепции «Украина – не Россия», понятно, что денацификация и демилитаризация не совместимы с территорией, которая называется «независимая Украина». Если сейчас ограничится воссоединением тех регионов, которые уже освобождены от террористической организации «Украина», сама эта организация останется и будет по-прежнему источником опасности для всех русских и украинцев. Поэтому оставлять что бы то ни было украинское – недопустимо».

Напомним, что Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.