Германист Белов: «Пока Германия переживет эту зиму»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 августа 2022, 15:33 Антон Николаев

Владислав Белов считает, что у ФРГ достаточно газа, а также других возможностей добычи энергоресурса. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Все будет зависеть от погодных условий, насколько зима будет холодной. Сейчас заполняемость газовых хранилищ на высоком уровне, поэтому при средних погодных условиях Германия переживет эту зиму. Основным источником становится энергосбережение. Соответствующее решение ЕС Германия должна сэкономить объем 10 млрд. куб. газа. Сейчас Германия арендует плавучие терминалы за счет госказны к зиме. Еще будет один источник поставки газа из США. Также обсуждается, но это отдаленное будущее, возможность производства собственного газа методом разрыва пластов. Немцы в свое время изобрели такой способ добычи газа, но воспользовались им американцы, в ФРГ это до сих пор запрещено. Также будут использоваться тепловые насосы. Все это должно позволить Германии пройти через эти осень и зиму».

«Если будут сильные холода, то это будет вопрос Федеральному сетевому агентству Германии, как оно будет регулировать рынок газа. Это открытый вопрос. С 1 сентября отменяются скидки на дизель, бензин, льготный проездной билет на все виды регионального транспорта, так что вопросы здесь остаются. Однозначной гарантии, что правительство справится, - нет».

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Правительство Германии исключает запуск "Северного потока - 2" для урегулирования ситуации с нехваткой газа в стране.