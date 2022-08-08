Путин провёл встречу с губернатором Белгородской области Гладковым в Москве

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8 августа 2022, 15:13 Источник: kremlin.ru

В. Путин и В. Гладков, фото с сайта Кремля

В Москве состоялась рабочая встреча российского президента Владимира Путина с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. О встрече Путина с Гладковым в понедельник, 8 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава региона доложил президенту РФ о результатах развития субъекта Федерации, о той работе, которую проделали за последние полтора года, и о безопасности области, граничащей с Украиной.

По информации Гладкова, по итогам 2021 года валовой региональный продукт составил один триллион 232 миллиарда рублей, в сравнении с 2020 годом, он превысил почти на 250 миллиардов.

"И несмотря на текущие проблемы в экономике, в отдельных отраслях, мы даже в этом году планируем, что ВРП увеличится по итогам 2022 года ещё на 50 миллиардов", - рассказал губернатор.

По итогам 2021 года в регионе нет роста объёма вложений, инвестиций, даже произошло снижение по сравнению с 2020 годом на восемь процентов. "В первую очередь это произошло за счёт того, что крупные инвестиционные проекты завершились в 2020 году", - пояснил Гладков.

В настоящее время в различной стадии реализации порядка 19 крупных проектов общим объёмом 145 миллиардов рублей, это четыре тысячи новых рабочих мест.

Губернатор отметил, что Белгородская область на первом месте в России по производству сельхозпродукции на душу населения или на один гектар пашни и на третьем месте – по объёму выпускаемой сельскохозяйственной продукции в РФ.

Путин сделал вывод, что в Белгородской области практически по всем показателям устойчивый рост.