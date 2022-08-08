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Аргументы Недели Политика 13+

Политолог Марков: «Сейчас должно быть силовое изменение сознания украинцев»

, 13:00

Политолог Марков: «Сейчас должно быть силовое изменение сознания украинцев»

Сергей Марков считает, что Запад пойдет на условия РФ, если военные установят контроль над крупными городами Донбасса. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Политика Запада в отношении русско-украинского конфликта иррациональна. Запад находится в жесточайшем внутреннем кризисе. В этих условиях что-то предсказать невозможно. Кто мог представить себе еще 10 лет назад, что Запад будет поддерживать откровенный террористический режим, который установлен в Киеве, кто мог представить, что Запад будет поддерживать откровенных неонацистов у власти!?»

«Наиболее вероятно, события будут развиваться по следующему пути. Россия в ближайшие два месяца возьмет под контроль всю территорию Донбасса и проведет референдумы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. После этого Россия предложит переговоры Западу. Россия предложит, чтобы была принята концепция денацификации, что Запад с помощью террора прекратит делать из Украины анти-Россиию. Вот смысл этой концепции. Я думаю, что этого недостаточно для России, наша страна должна ужесточить свою позицию по Украине, так как до февраля 2014 года значительная часть юго-востока регионов Украины была пророссийской, сейчас они таковыми не являются. Если до февраля можно было бы освободить население Украины от террористического режима, и была надежда, что население Украины выберет такой мирное руководство, то сейчас такой надежды нет. Сейчас должно быть силовое изменение сознание украинцев. Но главное требование останется в том, чтобы Украины была нейтральной страной, кроме того русский должен быть вторым государственным языком, партии должны быть восстановлены в своих правах, все неонацистские подразделения должны быть распущены и запрещены, а их руководство арестовано за участие в военных преступлениях. Эти требования должны быть выполнены на территории всей страны. Думаю, Запад откажется от этих требований и военная спецоперация продолжится. Запад примет эти решения только после того, как Россия возьмет контроль над двумя-тремя крупными городами: Херсон, Одесса, Днепропетровск, Запорожье или Николаев».

Ранее Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что РФ будет добиваться мира с Украиной на своих условиях

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