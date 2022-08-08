Политолог Марков: «Сейчас должно быть силовое изменение сознания украинцев»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 августа 2022, 13:00 Антон Николаев

Сергей Марков считает, что Запад пойдет на условия РФ, если военные установят контроль над крупными городами Донбасса. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Политика Запада в отношении русско-украинского конфликта иррациональна. Запад находится в жесточайшем внутреннем кризисе. В этих условиях что-то предсказать невозможно. Кто мог представить себе еще 10 лет назад, что Запад будет поддерживать откровенный террористический режим, который установлен в Киеве, кто мог представить, что Запад будет поддерживать откровенных неонацистов у власти!?»

«Наиболее вероятно, события будут развиваться по следующему пути. Россия в ближайшие два месяца возьмет под контроль всю территорию Донбасса и проведет референдумы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. После этого Россия предложит переговоры Западу. Россия предложит, чтобы была принята концепция денацификации, что Запад с помощью террора прекратит делать из Украины анти-Россиию. Вот смысл этой концепции. Я думаю, что этого недостаточно для России, наша страна должна ужесточить свою позицию по Украине, так как до февраля 2014 года значительная часть юго-востока регионов Украины была пророссийской, сейчас они таковыми не являются. Если до февраля можно было бы освободить население Украины от террористического режима, и была надежда, что население Украины выберет такой мирное руководство, то сейчас такой надежды нет. Сейчас должно быть силовое изменение сознание украинцев. Но главное требование останется в том, чтобы Украины была нейтральной страной, кроме того русский должен быть вторым государственным языком, партии должны быть восстановлены в своих правах, все неонацистские подразделения должны быть распущены и запрещены, а их руководство арестовано за участие в военных преступлениях. Эти требования должны быть выполнены на территории всей страны. Думаю, Запад откажется от этих требований и военная спецоперация продолжится. Запад примет эти решения только после того, как Россия возьмет контроль над двумя-тремя крупными городами: Херсон, Одесса, Днепропетровск, Запорожье или Николаев».

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