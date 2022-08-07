Захарова сообщила, что МИД России находится в постоянном контакте с Кубой из-за масштабного пожара на нефтехранилище

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7 августа 2022, 21:00 Источник: МИД РФ

Пожар на нефтехранилище. Фото: Zeng Demeng/globallook.com

МИД РФ находится в постоянном контакте с Кубой, которая запросила международную помощь в связи с пожаром на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной для координации возможных совместных действий и оказания необходимого содействия», - говорится в комментарии.

Захарова напомнила, что пожар произошел из-за удара молнии в купол нефтехранилища, где находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Пламя перекинулось на соседний резервуар. Тушение огня продолжается уже несколько суток, есть погибшие и без вести пропавшие. Среди пострадавших - министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Л. Арронте Крус.