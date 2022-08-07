Политолог Сергей Михеев: окончание украинского конфликта напрямую зависит от западной поддержки Киеву

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7 августа 2022, 19:13 Источник: БелТА

Российский солдат. Фото: MOD Russia /globallook.com

Окончание конфликта в Украине практически полностью зависит от военной поддержки, которую Киеву оказывает Запад. Такое мнение высказал в рамках проекта «В теме» на YouTube-канале БелТА российский политолог Сергей Михеев.

По его словам, украинская армия держится сейчас в основном на технике, которую поставляют Европа и США. И сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока «Европа и Америка будут передавать больше техники, чем сгорает на полях сражений».

Политолог полагает, что Запад будет поддерживать Киев до последнего.

«Они считают, что чем дольше протянется эта агония, тем слабее будет Россия. Чем дольше она протянется, тем дольше протянет режим Зеленского в Киеве. Трудно сказать, как долго это будет продолжаться, но это практически полностью зависит от поддержки, которую Запад оказывает Украине», - резюмировал Михеев.

Ранее сообщалось, что США поставят Украине очередной пакет вооружений и техники на сумму в 1 млрд. долларов.