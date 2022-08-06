Журналист Der Spiegel Кристиан Эш объяснил популярность Владимира Путина и его политики: «Он — народ»

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6 августа 2022, 16:28 Источник: Царьград

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин и его политика в отношении Украины пользуются огромной поддержкой россиян. Автор публикации статьи в немецком журнале Der Spiegel Кристиан Эш рассказал, что прожил в Москве 14 лет и знает много людей, которые стали сторонниками российского президента.

Популярное немецкое издание разместило на обложке нового номера опубликовало фотографию мужчины, идущего по улице города в худи с изображением Владимира Путина, а под фото подпись: «Он — народ. Почему так много русских поддерживают спецоперацию на Украине».

Впервые за последние годы известное крупное европейское издание поместило портрет президента России на обложку, отмечает «Царьград».