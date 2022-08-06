Полянский: Россия направила ООН сведения об ударе Украины по территории Запорожской АЭС

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6 августа 2022, 09:57

Российские политики направили генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу информацию об артиллерийском ударе по территории Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в пятницу, когда украинские военные дважды обстреляли территорию АЭС в Запорожье, в Twitter прокомментировал публикацию постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

"Мы направили подробную информацию об этой вопиющей провокации генеральному секретарю ООН. Пора ООН называть вещи своими именами", - указал Полянский в сообщении.

По информации военно-гражданской администрации Запорожской области, пострадавших в результате обстрелов нет, рядом с АЭС начался пожар.

Представители Минобороны РФ сообщили, что украинская армия выпустила двадцать 152-миллиметровых снарядов по территории атомной электростанции и городу Энергодар. На водородной станции АЭС произошло факельное возгорание газа. Пожар был оперативно ликвидирован аварийными службами.