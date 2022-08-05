В Южной Корее оказали холодный приём Нэнси Пелоси

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5 августа 2022, 22:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rbc.ru

Нэнси Пелоси, известная своей опасной поездкой на территорию частично признанного Тайваня, так и не смогла встретиться с южнокорейским лидером Юн Cок Ёль. «График отпуска президента и визит спикера Пелоси совпадали, и мы не меняли график», - заявили в президентской администрации. Но всё же Юн Сок Ёль в день визита спикера США вполне мог с ней встретиться, так как находился в Сеуле. При этом, он пожелал ограничиться 40-минутным разговором по телефону.

Местные СМИ заметили, что Пелоси никто не встречал ни с какими церемониями и пышными празднествами. Никто из высокопоставленных лиц Южной Кореи не соизволил явиться к прилёту спикера. Конечно, почётный караул был направлен, но всё это, по мнению некоторых аналитиков, выглядело, как нечто, сделанное лишь благодаря банальной вежливости. Южнокорейская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на источники отметила, что ситуация была расценена американской стороной как пренебрежение протоколом. В американском посольстве же и вовсе это вызвало возмущение.

В итоге пришлось госпоже Пелоси проводить переговоры лишь со спикером Нацсобрания республики Ким Джин-Пё. Министр иностранных дел Южной Кореи находился в этот момент на территории Камбоджи. В Asia Times считают, что такой холодный приём мог быть оказан из-за того, что республика стала первой остановкой спикера после посещения ею Тайваня, где возникла очень нелицеприятная обстановка. Аналитики уже отметили, что Пекин проводит военные учения вокруг острова и фактически уже взяли частично признанную республику в кольцо. Фактически это означает, что и Южная Корея тоже рискует попасть в очень скверную политическую ситуацию.