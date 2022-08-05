Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с призывами украинской телеведущей Соколовой убивать русских людей

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5 августа 2022, 18:13 Источник: СКР

Янина Соколова, фото из открытых источников

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в пятницу, 4 августа, поручил возбудить уголовное дело в связи с русофобскими высказываниями украинской телеведущей Янины Соколовой.

По информации СКР, в эфире телеканала «NTA» ведущая Янина Соколова огласила позицию о необходимости убивать русских людей по национальному признаку. В своем выступлении телеведущая открыто высказала угрозы в адрес русского народа, подчеркнув необходимость их беспощадного уничтожения.

По поручению Бастрыкина в рамках расследования уголовного дела следователи СК России изучат высказывания украинской телеведущей, и по результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка ее действиям.