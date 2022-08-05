Замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов назвал сообщения о коме Владимира Сальдо слухами

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5 августа 2022, 17:31 Источник: Кирилл Стремоусов

Владимир Сальдо, фото из соцсети

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал слухами сообщения о том, что глава администрации области Владимира Сальдо находится в коме. Стремоусов считает слухи о коме Сальдо информационной войной Украины.

" Болезнь Владимира Сальдо - это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние шесть месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, без выходных", - написал он в Telegram.

По информации Стремоусова, администрация Херсонской области работает в штатном режиме.

"Мы все сейчас должны поддержать не только Сальдо, но и в первую очередь жителей Херсона и области, главный удар пытаются нанести по ним.

Это момент истины, для всех кому неравнодушен Херсон, и момент истины, который показывает, кто есть кто", - заключил Кирилл Стремоусов.