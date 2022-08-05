В США многие недовольны посещением Пэлоси Тайваня

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5 августа 2022, 16:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rbc.ru

Аналитики считают, что по возвращению в США скандально известная Нэнси Пэлоси может столкнуться с холодным отношением. По данным Bloomberg, несмотря на заявления Белого дома о том, что политик может сама решать посещать ли остров или нет, многие представители администрации президента пребывают в ярости. Как утверждают источники агентства, Белый Дом даже направлял к Пэлоси сотрудников Госдепа и Нацбезопасности, чтобы те убедили её отложить визит. Даже сам Байден заявлял, что поездка представительницы США на Тайвань «не является хорошей идеей».

Но несмотря на имеющиеся разногласия между Пэлоси и Белым домом, говорить о каком-то расколе пока вряд ли разумно. Не стоит забывать, что и Байден и Нэнси Пэлоси относятся к верхам Демократической партии. По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, принципиальных разногласий у Пэлоси с Байденом нет. «Важно, как это воспринимается партнёрами США», - говорит эксперт, «Если посмотреть на Пекин, то мне китайские коллеги говорят: либо Байден обманывает, и визит был согласован, но он сам хочет остаться в стороне, либо неясно, кто отвечает за внешнюю политику».

Как известно, если спикер парламента и президент не могут договориться между собой, страна воспринимается ненадёжным партнёром и с ней просто не может быть никаких договорённостей. «Байден тогда будет восприниматься, как «хромая утка», - резюмировал господин Кортунов, «И соответственно нужно ждать новых выборов. В любом случае это нехорошо для имиджа США».