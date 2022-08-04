Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложит ЕС включить в восьмой пакет санкций запрет на въезд россиян в страны Евросоюза

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4 августа 2022, 18:56 Источник: РБК

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Фото: Bernd von Jutrczenka/globallook.com

Запрет на въезд россиян в страны Евросоюза должен быть включен в следующий пакет санкций ЕС. Такое мнение высказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу агентству Bloomberg в четверг.

По мнению Рейнсалу, который находится сейчас с визитом в Киеве, Россию необходимо «еще больше изолировать» из-за спецоперации, которую она проводит в Украине. Министр заявил, что рассчитывает на поддержку такой меры другими странами ЕС при обсуждении восьмого пакета санкций.

При этом в Еврокомиссии не раз подчеркивали, что подобные меры противоречат нормам Евросоюза, а санкции не должны быть направлены против граждан России.

Напомним, в настоящее время прекращена выдача туристических виз российским гражданам в визовых центрах и консульствах Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Эстонии, Румынии, Дании, Бельгии и Нидерландов. Кроме того, Эстония и Чехия перестали принимать у россиян документы для получения ВНЖ и перестали выдавать визы для обучения.