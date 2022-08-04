Суд отказался освобождать из СИЗО обвиняемую в хищении экс-замглавы Минпросвещения Ракову

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4 августа 2022, 16:24 Источник: РИА "Новости"

Марина Ракова, council.gov.ru/via Globallookpress.com

Суд отказался освободить из следственного изолятора экс-заместителя главы Министерства просвещения Российской Федерации Марину Ракову. Об этом сообщили днем в четверг, 4 августа, журналисты.

Ранее сегодня бывшая заместитель главы Минпросвещения Российской Федерации Марина Ракова признала вину в хищениях, написала явку с повинной и заявила о готовности возместить ущерб. Кроме того, адвокат экс-чиновницы попросил об освобождении своей подзащитной из следственного изолятора и помещении ее под домашний арест.

Суд, однако, принял решение отказать в удовлетворении вышеуказанной просьбы.