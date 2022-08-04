Лавров находится в тесном контакте с Арменией и Азербайджаном по ситуации в Нагорном Карабахе

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4 августа 2022, 15:16 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

В МИД РФ сообщили, что высшее руководство страны, в частности глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, находится в тесном контакте с коллегами из Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе.

В российском Министерстве иностранных дел также подчеркнули, что миротворцы страны прилагают все необходимые усилия в целях стабилизации обстановки на земле. Уточняется, что активная работа в настоящий момент ведется на всех уровнях и по всем каналам.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Азербайджана должны признать существование непризнанного Нагорного Карабаха, линии соприкосновения, а также Лачинского коридора.