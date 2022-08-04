Экс-президент Украины Кучма заявил, что не стоит рассчитывать на скорое завершение спецоперации

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4 августа 2022, 15:22

Леонид Кучма. Фото: Sergii Kharchenko/globallook.com

Второй президент Украины Леонид Кучма в интервью BBC высказал мнение, что не следует рассчитывать на то, что российская спецоперация может скоро закончиться из-за каких-то внешних факторов.

По словам Кучмы, украинцам не стоит верить слухам о нездоровье президента Путина, которое, якобы, может повлиять на ход СВО. Точно так же, как не нужно рассчитывать на то, что «санкции вот-вот экономически убьют Россию» или ее население выйдет на протесты.

«Ничего такого не будет. Украина должна бороться», - сказал экс-президент, предположив, что спецоперация продлится еще долго.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская спецоперация в Украине завершится тогда, когда все ее цели будут достигнуты.