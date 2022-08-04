Песков заявил, что Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил предстоящую встречу с Эрдоганом

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. В частности, участники обсудили предстоящую встречеу главы РФ и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Согласно последней информации, предоставленной пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым, участники совещания в четверг, 4 августа, обменялись мнениями в контексте российско-турецких переговоров на высшем уровне, которые запланированы на пятницу.
Ранее стало известно, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа могут обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.