Песков заявил, что Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил предстоящую встречу с Эрдоганом

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4 августа 2022, 15:07 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. В частности, участники обсудили предстоящую встречеу главы РФ и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно последней информации, предоставленной пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым, участники совещания в четверг, 4 августа, обменялись мнениями в контексте российско-турецких переговоров на высшем уровне, которые запланированы на пятницу.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа могут обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.