Песков заявил, что Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в рамках разговора с журналистами в четверг, 4 августа, что Москва обеспокоена обострением ситуации в Нагорном Карабахе.
Дмитрий Песков сообщил представителям средств массовой информации, что российская сторона очень внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и обеспокоена в связи с ее обострением.
Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что Москва призывает стороны быть сдержанными, а также выполнять все положения трехсторонних документов.