Песков заявил, что Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха

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4 августа 2022, 14:04 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в рамках разговора с журналистами в четверг, 4 августа, что Москва обеспокоена обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

Дмитрий Песков сообщил представителям средств массовой информации, что российская сторона очень внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и обеспокоена в связи с ее обострением.

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что Москва призывает стороны быть сдержанными, а также выполнять все положения трехсторонних документов.