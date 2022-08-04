В Запорожской области задержан отслеживавший полеты авиации украинский офицер

Аргументы Недели → Политика 13+

4 августа 2022, 13:48 Источник: РИА "Новости"

наручники, Soeren Stache/dpa

Днем в четверг, 4 августа, стало известно, что на территории Запорожской области был задержан украинский офицер. Согласно последней информации, он отслеживал полеты авиации с аэродрома.

В Министерстве внутренних дел региона уточнили, что у задержанного в Запорожской области офицера изъяли оружие, а также военное снаряжение.

Напомним, накануне в пресс-центре Донецкого агентства новостей сообщили, что два офицера ГАИ Украины заявили, что перешли на сторону ДНР. Они уточнили, что ранее попали под влияние своих руководителей, но через год решили вернуться на родину.