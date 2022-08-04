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Аргументы Недели Политика 13+

Пушков о готовности Вашингтона к переговорам по СНВ-3: США готовы вести переговоры только там, где они ощущают себя уязвимыми

, 10:08 Источник: Алексей Пушков

Пушков о готовности Вашингтона к переговорам по СНВ-3: США готовы вести переговоры только там, где они ощущают себя уязвимыми
Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Американские власти готовы к переговорам только в той сфере, где они ощущают себя уязвимыми.

Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В Госдепе ответили, что могут возобновить переговорный процесс с Москвой только после "проявления доброй воли" России по отношению к ситуации на Украине.

Готовность США к переговорам прокомментировал российский политик Алексей Пушков. Сенатор написал в своем Тelegram-канале: "США готовы вести переговоры только в одной сфере, где они ощущают себя уязвимыми. Ни в чем другом они не намерены менять свою политику".

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