Лавров и Чавушоглу обсудили в Пномпене ситуацию вокруг Украины и предстоящий визит Эрдогана в Сочи

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3 августа 2022, 16:55 Источник: РИА Новости

Главы МИД России Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: MFA Russia/globallook.com

Главы МИД России Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу в среду провели переговоры в Пномпене. Они обсудили вопросы двусторонних отношений накануне предстоящей 5 августа встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также зерновую сделку и ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

«Провели встречу с господином Лавровым. Обсудили соглашение по зерну, устранение препятствий. Выразили надежду на то, что соглашение будет способствовать прекращению огня на Украине, узнали мнение российской стороны. Обсудили предстоящие переговоры нашего президента с господином Путиным», - рассказал Чавушоглу журналистам по итогам переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин 5 августа проведет в Сочи переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.