В «Талибане» осуждают операцию США по уничтожению террористов

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3 августа 2022, 11:15 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В Афганистане, на данный момент контролируемом запрещённым в РФ радикальным движением «Талибан»*, резко осудили американскую операцию по уничтожению террористов. Заместитель министра культуры и информации Забихулла Муджахид раскритиковал данную атаку и назвал её нарушением Дохийских соглашений, по условиям которой США отказываются от ударов по позициям талибов. Напомним, что сама операция была проведена 31 июля утром.

В ночь на 2 августа президент Джо Байден официально объявил, что авиаударом по одному из особняков в Кабуле был уничтожен самый разыскиваемый в мире террорист, Айман аз-Завахири, являвшийся главарём террористической группировки «Аль-Каида» (также запрещена в России). Аз-Завахири был ближайшим сподвижником Усамы бен Ладена и ответственным за множество терактов по всему миру. По словам главы США, Вашингтон никогда не позволит Афганистану превратиться в «гнездо террористов». Между тем, в самом Афганистане до сих пор продолжается ожесточённое противостояние между талибами и сопротивлением из ФНС. Говорить о мире и спокойствии не приходится вовсе.

Что касается «Аль-Каиды», то аналитики строят предположения о том, что после смерти аз-Завахири там начнётся серьёзный кризис преемственности. Они считают, что главой преступной организации может стать Саиф аль-Адель, но слухи о его нахождении в Иране могут стать осложняющим фактором. Эксперты уверены, что будущее группировки уже предопределено.