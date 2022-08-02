Лукашенко считает, что в разгаре новый передел мира: «каждый сильный пытается откусить у соседа»

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2 августа 2022, 15:25 Источник: ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

Мир переживает сейчас момент нового передела, и США в попытках сохранить свое господство, действуют агрессивно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит во вторник «СБ. Беларусь сегодня».

«Пытаются переделить мир. Каждый сильный, как он себя считает, пытается откусить у соседа еще где-то, чтобы обеспечить свое будущее и свое влияние, насколько он это психологически понимает. <...> По всему миру. И в авангарде - США».

По словам Лукашенко, для Соединенных Штатов первоочередная проблема на сегодня — сохранить свое мировое господство. Поэтому они действуют особенно агрессивно.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко назначил послом Белоруссии в России Дмитрия Крутого.