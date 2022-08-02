Захарова: Вашингтон несет миру дестабилизацию

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон несет дестабилизацию миру. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Захарова комментировала новость о том, что Китай ограничил импорт ряда продовольственных товаров Тайваня в ответ на возможный визит в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Вашингтон несет миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных», - поделилась она.
Ранее сообщалось, что МИД КНР рассказал о жестком ответе Пекина на визит Пелоси, если он состоится.