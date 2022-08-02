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Аргументы Недели Политика 13+

Захарова: Вашингтон несет миру дестабилизацию

, 13:08

Захарова: Вашингтон несет миру дестабилизацию
Представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/ globallookpres.com

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон несет дестабилизацию миру. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Захарова комментировала новость о том, что Китай ограничил импорт ряда продовольственных товаров Тайваня в ответ на возможный визит в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Вашингтон несет миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных», - поделилась она.

Ранее сообщалось, что МИД КНР рассказал о жестком ответе Пекина на визит Пелоси, если он состоится.

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