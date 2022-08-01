Российский военный заявил, что от обстрелов со стороны ВСУ в Святогорской лавре укрываются 600 человек

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1 августа 2022, 21:00 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Военнослужащий группировки вооруженных сил России "О" сообщил, что в пещерах и подвалах Святогорской лавры от атак ВСУ сейчас укрываются около четырехсот мирных жителей и двухсот монахов.

Согласно последней информации, местные жители, среди которых около пятидесяти детей, а также монахи пытались найти на территории лавры убежище от обстрелов со стороны украинских военных.

В настоящий момент боевики ВСУ продолжают массированные обстрелы, не позволяя гражданам покинуть монастырь. Военнослужащий группировки "О" подчеркнул, что вывести людей из лавры сейчас не представляется возможным.