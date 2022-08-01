Российский военный заявил, что от обстрелов со стороны ВСУ в Святогорской лавре укрываются 600 человек

Военнослужащий группировки вооруженных сил России "О" сообщил, что в пещерах и подвалах Святогорской лавры от атак ВСУ сейчас укрываются около четырехсот мирных жителей и двухсот монахов.
Согласно последней информации, местные жители, среди которых около пятидесяти детей, а также монахи пытались найти на территории лавры убежище от обстрелов со стороны украинских военных.
В настоящий момент боевики ВСУ продолжают массированные обстрелы, не позволяя гражданам покинуть монастырь. Военнослужащий группировки "О" подчеркнул, что вывести людей из лавры сейчас не представляется возможным.