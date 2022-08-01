МИД Швеции вызвал российского посла Татаринцева из-за публикации о погибшем на Донбассе наемнике

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1 августа 2022, 19:06 Источник: РИА "Новости"

флаг Швеции, https://ria.ru/20220801/shvetsiya-1806507193.html

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев в понедельник, 1 августа, был вызван в Министерство иностранных дел страны в связи с публикацией посольства по поводу гибели на Донбассе шведского гражданина.

Ранее в аккаунте посольства в соцсетях был опубликован пост, в котором дипломаты обратили внимание на сообщения местных журналистов о гибели гражданина Швеции, принимавшего участие в конфликте на Донбассе. В дипмиссии подчеркнули, что СМИ в материалах пытались создать "позитивный и высокоморальный" образ погибшего человека, который в реальности являлся "обыкновенным наемником".

В российском посольстве заявили, что шведский гражданин вступил в ряды армии, которая в течение восьми лет воевала против мирных граждан, то есть фактически участвовал в карательных операциях на территориях, считавшиеся до последнего времени де-юре частью Украины.