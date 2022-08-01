«Коммерсантъ»: Российские суды начали отменять решения о депортации украинских граждан

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1 августа 2022, 09:26 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Российские суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины из РФ "ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения".

Информацию о том, что отменяются решения о выдворении украинцев, находящихся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), в основном по причине нарушения миграционного законодательства, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что после начала специальной военной операции высылка граждан на территорию Украины стала физически невозможна, и более сотни человек застряли в ЦВСИГ.

Правозащитники Московской Хельсинкской группы сообщили газете, что суды отменили решения о выдворении минимум 21 человека из центра в Московской области, еще 30 украинцев освобождены в Санкт-Петербурге.

Как заметили правозащитники, суды принимают такие решения очень медленно, а некоторых украинских граждан вообще отказываются выпускать из ЦВСИГ.

По сведениям издания, в настоящее время только в подмосковном ЦВСИГ находятся 113 граждан Украины, которых российские власти собирались выдворить из страны, в основном за нарушения миграционного законодательства. Еще примерно 245 человек не успели покинуть московский СИЗО — их должны были депортировать по запросу украинских следственных органов или отправить отбывать наказания на Украину.

Проблемой застрявших в ЦВСИГ украинцев занимаются правозащитники МХГ. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) им ответили, что "решения судов не исполнены ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения".

По данным МХГ, с 1 июля из центра в Сахарово был освобожден 21 гражданин Украины. Им отменили административное наказание в виде выдворения, но оставили штраф (от 4 тысяч до 7 тысяч рублей).