Польский евродепутат Фотыга: Кремль использует газ как оружие

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31 июля 2022, 09:48

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com

Евродепутат от Польши Анна Фотыга согласилась с высказыванием главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что «Россия использует газ как оружие», а также осудила Германию за «укрепление отношений» с РФ. С документом ознакомился RT.

Фотыга отметила, что в Польше уже долгое время считают, что Кремль использует газ как оружие. Более того, страна старалась и старается принимать контрмеры для противодействия в нынешней энергетической ситуации в Европе.

Также польский евродепутат осудила энергетическую политику Германии, которая находится в «тесном партнёрстве» с РФ. По ее мнению, это наносит «ущерб всей Европе». В качестве инициативы Фотыга предложила немедленно остановить перекачку газа по российско-германскому трансферу «Северный поток».

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил в беседе с RT, что заявление Анны Фотыги — это попытка разжигания русофобии.

Эксперт также отметил, что многое страны просто устали от украинского конфликта и, например, как Германия хотят «других взаимоотношений с Россией».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что заявления польской стороны — обычный пиар.

«Сегодня складывается обратная ситуация: они борются не против российского газа, а за российский газ, они хотят его больше и больше, он им безумно нужен. Можно, конечно, говорить, что они борются за независимость от российского газа, но это вопрос времени, и не одного года», — констатировал специалист.