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30 июля 2022, 11:44

ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук (ЦИПБ РАН) Константин Блохин заявил, что Украина — «это бездонное дно для западных денег», в ответ на мнение генерал-лейтенанта в отставке Саймона Мэйолла о протестных настроениях жителей стран ЕС в сторону Киева.

Ранее генерал-лейтенанта в отставке Саймон Мэйолл заявил, что среди жителей ЕС могут развиться серьёзные протестные настроения в адрес Киева, если план Еврокомиссии (ЕК) по снижению потребления СПГ на 15% реализуется.

Блохин прокомментировал заявление Мэйолла в беседе с RT: по мнению эксперта, Украина — «это бездонное дно для западных денег и оружия». Сотрудник РАН считает, что лидеры ЕС и американские политики «начинают уставать» от украинского конфликта.

Также аналитик отметил, что снабжение Украины боеприпасами и материальными средствами будет продолжаться до того момента, пока протесты в Европе не возрастут.