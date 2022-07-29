Блинкен обсудил с Лавровым ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что провел беседу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом он заявил на пресс-конференции в столице США.
По оценке Блинкена, разговор получился откровенным и прямолинейным.
«Ранее сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа», - заявил дипломат.
По словам госсекретаря, в центре обсуждения была ситуация вокруг Украины, а также обмен российских и американских граждан, находящихся в заключении. При этом Блинкен не стал говорить о реакции российской стороны на предложение США об обмене заключенными.
Также госсекретарь заявил, что предупредил Лаврова о введении новых санкций США в отношении России, если она предпримет шаги по вхождению в ее состав регионов Украины.