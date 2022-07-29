Посол РФ в Лондоне Келин прокомментировал желание Трасс «вызвать на разговор» президента России: «Путин никого не боится»

Аргументы Недели → Политика 13+

29 июля 2022, 19:50 Источник: ТАСС

Глава МИД Британии Лиз Трасс. Фото: Vuk Valcic/globallook.com

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что ему было бы интересно посмотреть на диалог Владимира Путина и Лиз Трасс. Об этом он рассказал в пятницу в интервью радиостанции LBC.

Накануне глава британского МИД Лиз Трасс, которая сейчас участвует в предвыборной гонке за пост премьер-министра Соединенного Королевства, заявила о готовности «вызвать на разговор» президента России Владимира Путина на предстоящем саммите G20 в ноябре.

Комментируя ее высказывание, Келин сказал, что «был бы заинтересован посмотреть на такую беседу».

«Президент Путин никого не боится, он опытный политик», - подчеркнул дипломат.

Келин также констатировал отсутствие в настоящее время полноформатного диалога России и Британии.

«Общение в последнее время больше похоже на [выражение] протеста, иногда в высокомерной манере. Мы не состоим в нормальном диалоге», - заявил посол.