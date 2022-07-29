Полянский: за последний месяц Россия значительно продвинулась в реализации задач спецоперации

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29 июля 2022, 18:49 Источник: ТАСС

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin/globallook.com

За последний месяц России удалось значительно продвинуться на пути к выполнению главной задачи спецоперации — полному освобождению Донбасса. Об этом заявил в пятницу, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации вокруг Украины, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Говоря о «значительном продвижении», Полянский назвал взятие под контроль РФ Северодонецка, Лисичанска и в целом территории Луганской Народной Республики.

«Продолжается планомерное наступление в ДНР. Всего в республиках освобождено уже 255 населенных пунктов и лишь вопрос времени, пока их территория вся вернется под контроль населения Донбасса», - заявил дипломат.

Напомним, о взятии под контроль России ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину 3 июля.