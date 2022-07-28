В Кремле поддерживают настрой на то, что необходимо в целом освобождать Украину от неонацистских настроений. На это, как передает ТАСС, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от неонацистских настроений», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Также пресс-секретарь главы государства отметил, что в ходе специальной операции РФ принимаются меры для защиты населения республик Донбасса.
Ранее на текущей неделе руководитель ДНР Денис Пушилин сделал заявление о том, что пришло время «освобождать русские города». В числе них политик назвал, в частности, Киев, Полтаву, Одессу и Харьков.