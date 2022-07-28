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28 июля 2022, 13:08

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В Кремле поддерживают настрой на то, что необходимо в целом освобождать Украину от неонацистских настроений. На это, как передает ТАСС, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от неонацистских настроений», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также пресс-секретарь главы государства отметил, что в ходе специальной операции РФ принимаются меры для защиты населения республик Донбасса.

Ранее на текущей неделе руководитель ДНР Денис Пушилин сделал заявление о том, что пришло время «освобождать русские города». В числе них политик назвал, в частности, Киев, Полтаву, Одессу и Харьков.