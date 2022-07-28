Клишас не исключил рассмотрение присоединения новых территорий на осенней сессии СФ России

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28 июля 2022, 11:23

Андрей Клишас, Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству Андрей Клишас допускает, что на осенней сессии будет поднят вопрос интеграции новых территорий в состав РФ. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает RT со ссылкой на телеграмм-канал сенатора.

«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», − подчёркивает Клишас.

Ранее стало известно, что глава Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман считает возможным провести референдум о вхождении республики в состав РФ может в середине сентября.

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник 7 июля назвал логичным одновременное проведение в Луганской и Донецкой Народных Республиках референдумов о присоединении к России. Об этом он сообщил после заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что СФ рассмотрит вопрос о присоединении ДНР и ЛНР, если там пройдут референдум.

Напомним, 1 июня сообщалось, что республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области войдут в состав России. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации.