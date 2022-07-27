Медведев о карте возможного раздела Украины: «Западные аналитики считают, что на самом деле будет так»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 июля 2022, 22:41

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев показал карту, на которой территории Украины отошли России, Польше и Румынии. Пост появился на Telegram-канале политика с пояснением, что так западные аналитики видят будущие границы Украины.

Политик опубликовал две версии карт, на которых изображены различные государственные украинские границы.

В первом случае Украина показана в границах до 2014 года — с Донбассом и Крымом. По словам Медведева, такое «светлое будущее» представляет себе президент Украины Владимир Зеленский.

Во втором варианте карты части украинских территорий отошли Польше, Румынии и России, а Украине принадлежит лишь Киевская область.

«Западные аналитики считают, что на самом деле будет так», — утверждает Медведев.