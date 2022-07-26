США заподозрили партнёров из Грузии в «предательстве»

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26 июля 2022, 21:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В Соединённых Штатах наблюдается ухудшение отношений с партнёрами из Южного Кавказа. С Грузией отношения уже дают сбой. Помимо политического обострения с Западом, власти Тбилиси уличены в конкретном нарушении санкционного режима. Через Грузию некая продукция компании Motorola попала в Узбекистан, а оттуда уже в Россию. По словам старшего научного сотрудника «Фонда Рондели» Кахи Гоголашвили, данный факт никто не отрицает. Грузинская сторона продала продукцию в Узбекистане компании, которая оказалась российской.

По словам эксперта, поставки компании Motorola запрещены, поскольку системы радиопередачи и GPS находятся в списке санкционных товаров. Гоголашвили отмечает, что именно из-за таких вот случаев Грузия оказалась в чёрном списке Вашингтона. «Если это станет систематическим, то против Грузии могут быть введены санкции», - сказал аналитик, «Независимо от того, присоединится Грузия к антироссийской блокаде или нет, руководство страны должно заявить, что в условиях конфликта на территории Украины запрещает экспорт товаров двойного назначения в РФ или в страны, не имеющие ограничения с Россией, по своей территории».

Также в Тбилиси бытует мнение, что включению Грузии в чёрный список способствовала местная оппозиция в борьбе с правящей «Грузинской мечтой», что не чурается любых средств. Напомним, что многие оппозиционеры в Грузии давно отличаются крайней антироссийской направленностью.