На сайте Зеленского появилась петиция о предоставлении Борису Джонсону гражданства Украины

На сайте администрации президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, которая предлагает взять в украинское гражданство подавшего в отставку бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. Также предлагают ему возглавить правительство республики.
Документ с петицией размещён на сайте президента страны и собирает подписи.
Накануне Telegraph сообщил, что объявивший о планах уйти в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон в частном разговоре заявил, что не хочет покидать пост лидера Консервативной партии до следующих выборов.