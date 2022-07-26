На сайте Зеленского появилась петиция о предоставлении Борису Джонсону гражданства Украины

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26 июля 2022, 17:06

Борис Джонсон, MFA Russia Press Service/ Global Look Press

На сайте администрации президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, которая предлагает взять в украинское гражданство подавшего в отставку бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. Также предлагают ему возглавить правительство республики.

Документ с петицией размещён на сайте президента страны и собирает подписи.

Накануне Telegraph сообщил, что объявивший о планах уйти в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон в частном разговоре заявил, что не хочет покидать пост лидера Консервативной партии до следующих выборов.