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Аргументы Недели Политика 13+

На сайте Зеленского появилась петиция о предоставлении Борису Джонсону гражданства Украины

, 17:06

На сайте Зеленского появилась петиция о предоставлении Борису Джонсону гражданства Украины
Борис Джонсон, MFA Russia Press Service/ Global Look Press

На сайте администрации президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, которая предлагает взять в украинское гражданство подавшего в отставку бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. Также предлагают ему возглавить правительство республики.

Документ с петицией размещён на сайте президента страны и собирает подписи.

Накануне Telegraph сообщил, что объявивший о планах уйти в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон в частном разговоре заявил, что не хочет покидать пост лидера Консервативной партии до следующих выборов.

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