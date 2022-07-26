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Патриарх Кирилл наградил главу АП Кириенко орденом князя Александра Невского

, 13:34

Патриарх Кирилл наградил главу АП Кириенко орденом князя Александра Невского
Патриарх Кирилл и Кириенко/ из открытых источников

Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил орден князя Александра Невского первому заместителя главы Администрации президента РФ Сергею Кириенко. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает сайт Московского Патриархата.

Церемония вручения состоялась в день рождения политика и чиновника.

Отметим, ранее стало известно, что удар украинских силовиков по Каховской ГЭС в понедельник, 18 июля, вечером был нанесён уже после отъезда оттуда делегации во главе с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко.

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