Патриарх Кирилл наградил главу АП Кириенко орденом князя Александра Невского

Аргументы Недели → Политика 13+

26 июля 2022, 13:34

Патриарх Кирилл и Кириенко/ из открытых источников

Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил орден князя Александра Невского первому заместителя главы Администрации президента РФ Сергею Кириенко. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает сайт Московского Патриархата.

Церемония вручения состоялась в день рождения политика и чиновника.

Отметим, ранее стало известно, что удар украинских силовиков по Каховской ГЭС в понедельник, 18 июля, вечером был нанесён уже после отъезда оттуда делегации во главе с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко.