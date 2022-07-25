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Лавров: в продуктовой сделке о вывозе зерна с Украины нет ничего, что запрещало бы России продолжать спецоперацию

, 16:14

Лавров: в продуктовой сделке о вывозе зерна с Украины нет ничего, что запрещало бы России продолжать спецоперацию
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

В заключенной в Стамбуле продуктовой сделке о вывозе зерна с Украины нет ничего, что запрещало бы Москве продолжать специальную операцию на территории данной страны. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

«В продуктовой сделке нет ничего, что запрещало бы России продолжать спецоперацию, заявил Лавров», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Также дипломат отметил, что для экспорта зерна из одесского порта нет никаких преград.

Ранее сегодня РИА Новости проинформировало, что российский удар по военной инфраструктуре порта пока не создал препятствий договоренностям, подписанным в Турции.

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