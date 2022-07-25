США давно поставили свои геополитические интересы выше законов рынка и международного права

Аргументы Недели → Политика 13+

25 июля 2022, 13:22 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Став победителем в холодной войне, Запад решил, что только он способен определять правила игры, по которым будет жить остальной мир. Главным проводником этих правил стали Соединённые Штаты.

Запад начал манипулировать применением ценностей рыночной экономики в своих интересах. Принятый в конце 80-х годов для стран с нерыночной экономикой документ «Вашингтонский консенсус» предполагал неуклонное проведение политики приватизации, либерализации внешнеэкономических связей и стабилизации бюджетов с резким сокращением государственных расходов и дефицитов. МВФ и Мировой банк следили за непреклонностью в решениях по закрытию всех предприятий в ключевых отраслях экономики России, которые не вписались в жесткие рыночные условия. Широко пропагандировалась конверсия производств с перепрофилированием выпуск вместо высокотехнологичной продукции товаров народного потребления.

Неожиданно для многих, в 2007–2008 годах случился кризис, вызванный безответственностью ипотечной политики США. Мир ужаснулся тому, что все гуру американской экономики на деле проводили глупейшую и алчную политику предложения ничем не обеспеченных долговых инструментов. Еще большее удивление вызвали во всем мире масштабы спасательных операций национальной экономики финансовыми властями США. 750 млрд долл. было выделено на спасение ключевых банков и автомобильной промышленности страны. Всё это говорило о поражении США в конкурентной борьбе. Тот же американский автопром оказался неэффективен по сравнению с японскими и корейскими производителями. Но Запад не хотел признавать поражение и занялся спасением стратегически значимых отраслей и предприятий. При этом за основу решений принимались не чисто экономические и конкурентные соображения, а геополитические интересы и приоритеты.

Одной из главных задач стало противодействие превращению Китая в экономику номер один. Оказалось, что «номер один» в мире навсегда отдан США.

Тем временем либеральный порядок на все больших мировых пространствах превращался в авторитарно-бюрократическо-джихадистско-террористический хаос: Афганистан, Ирак, Сирия, Ливан, Ливия, Йемен, Шри-Ланка, Мьянма. В самих США годы президентства Трампа и Байдена стали отказываться от свободы слова, презумпции невиновности и честной политической борьбы. Оказалось, что брать за пример институциональное устройство США невозможно. А с выходом Британии из ЕС стало очевидным, что и ценности «либерализации» натолкнулись на жесткий экономический национализм Лондона.

Стало очевидным, что Запад не может обеспечить «основанный на правилах» мир. Тут же на Западе решили завершить линию на окончательный отрыв Украины от России с гарантиями первой на вступление в НАТО.

Так закончился «основанный на правилах» мир. Теперь он базируется на геополитических интересах.



