Глава МИД Лавров: США несолидно отговаривать Африку от сотрудничества с Россией

Аргументы Недели → Политика 13+

24 июля 2022, 16:58 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров глава МИД, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Для Соединённых Штатов несолидно отговаривать африканские государства от сотрудничества с Россией, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил, что не может комментировать ситуации, в которых предметом озабоченности США является тесное длительное взаимодействие двух суверенных стран: России и Африки.

«Мне кажется, это просто даже несолидно для любой страны, тем более для США, которые рисуют себя лидерами всего мира и претендуют на абсолютно последнюю истину в самой последней инстанции, несолидно подобными вещами заниматься», — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что глава МИД Египта Самех Шукри обсудил с главой МИД РФ Сергеев Лавровым отношения Каира с БРИКС и другими организациями.