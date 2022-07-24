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Глава МИД Лавров: США несолидно отговаривать Африку от сотрудничества с Россией

, 16:58 Источник: РИА Новости

Глава МИД Лавров: США несолидно отговаривать Африку от сотрудничества с Россией
Сергей Лавров глава МИД, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Для Соединённых Штатов несолидно отговаривать африканские государства от сотрудничества с Россией, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил, что не может комментировать ситуации, в которых предметом озабоченности США является тесное длительное взаимодействие двух суверенных стран: России и Африки.

«Мне кажется, это просто даже несолидно для любой страны, тем более для США, которые рисуют себя лидерами всего мира и претендуют на абсолютно последнюю истину в самой последней инстанции, несолидно подобными вещами заниматься», — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что глава МИД Египта Самех Шукри обсудил с главой МИД РФ Сергеев Лавровым отношения Каира с БРИКС и другими организациями.

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