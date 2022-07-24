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Глава нацполиции Украины: за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм

, 14:57 Источник: РИА Новости

Глава нацполиции Украины: за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм
MOD Russia/via Globallookpress.com

Около тысячи уголовных дел заведено за коллаборационизм на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игорь Клименко. 

В своих социальных сетях Клименко написал, что за 5 месяцев более тысячи уголовных дел было заведено за коллаборационную деятельность на Украине. 

Коллаборационизм подразумевает под собой добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. 

«Кроме того, полицейские задержали более 1530 человек, причастных к диверсионной деятельности», — добавил глава Национальной полиции Украины.

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