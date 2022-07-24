Глава нацполиции Украины: за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм

Около тысячи уголовных дел заведено за коллаборационизм на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
В своих социальных сетях Клименко написал, что за 5 месяцев более тысячи уголовных дел было заведено за коллаборационную деятельность на Украине.
Коллаборационизм подразумевает под собой добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству.
«Кроме того, полицейские задержали более 1530 человек, причастных к диверсионной деятельности», — добавил глава Национальной полиции Украины.