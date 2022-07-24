Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с юбилеем и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества

Аргументы Недели → Политика 13+

24 июля 2022, 13:02 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 24 июля, провел разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Глава РФ в ходе беседы поздравил коллегу с 65-летием.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия. Кроме того, президенты Российской Федерации и Узбекистана обсудили международные темы на фоне подготовки к Совету глав стран ШОС, который запланирован на осень текущего года.

Стороны подтвердили намерение укреплять отношения России и Узбекистана в русле стратегического партнерства и союзничества.