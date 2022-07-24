Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с юбилеем и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества

, 13:02 Источник: Кремль

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с юбилеем и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 24 июля, провел разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Глава РФ в ходе беседы поздравил коллегу с 65-летием.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия. Кроме того, президенты Российской Федерации и Узбекистана обсудили международные темы на фоне подготовки к Совету глав стран ШОС, который запланирован на осень текущего года.

Стороны подтвердили намерение укреплять отношения России и Узбекистана в русле стратегического партнерства и союзничества.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире

В мире

Политика

Радомир Ковачевич: 60 будущих поколений ощутят последствия отравления обедненным ураном от бомбардировок Югославии

Бывший начальник Центра радиационной защиты Сербии Радомир Ковачевич заявил о том, что последствия бомбардировок Югославии в 1999 году обедненным ураном будут ощущать 60 будущих поколений и можно ожидать серьезных влияний на потомство еще сотни лет. Об этом Радомир Ковачевич заявил в интервью сербскому изданию «Вечерне новости».