Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с юбилеем и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 24 июля, провел разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Глава РФ в ходе беседы поздравил коллегу с 65-летием.
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия. Кроме того, президенты Российской Федерации и Узбекистана обсудили международные темы на фоне подготовки к Совету глав стран ШОС, который запланирован на осень текущего года.
Стороны подтвердили намерение укреплять отношения России и Узбекистана в русле стратегического партнерства и союзничества.