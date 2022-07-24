Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

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24 июля 2022, 08:35 Источник: РИА "Новости"

последствия обстрела в Донбассе, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

В результате атаки ВСУ на один из районов Донецка погиб мужчина. Соответствующую информацию предоставили утром в воскресенье, 24 июля, в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Согласно последним данным, украинские военные атаковали Кировский район Донецка. Подчеркивается, что мужчина погиб на улице Абакумова.

Накануне Вооруженные формирования Украины обстреляли город из реактивных РСЗО "Град". Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.