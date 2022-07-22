Новым президентом Индии стала женщина из народа санталов

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22 июля 2022, 12:38 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В прошедший четверг состоялось подведение итогов выборов 15-го президента Республики Индия. Сенсации оно не принесло. Уверенную победу одержала кандидат Национально-демократического альянса во главе с правящей партией БДП, 64-летняя Драупади Мурму. Ей противостоял единый кандидат от оппозиции Яшвант Синха, представлявший партию «Всеиндийский Тринамул конгресс». Вскрытие урн для голосования, которые накануне были доставлены в здание парламента Индии, завершило избирательный марафон, в котором приняли участие около 5 тысяч членов коллегии выборщиков. Туда входят члены обеих палат парламента, а также депутаты заксобраний штатов и союзных земель.

Напомним, что Индия является парламентской, а не президентской республикой. Выборы индийского президента не имеют аналогов в мире в силу уникальности определения победителя. Итог голосования определяется вовсе не простым подсчётом числа выборщиков, голосующих за кандидатов, а путём суммирования баллов, которые кандидат собрал в свою копилку. Голоса выборщиков имеют разный вес, который определяется их статусом, а также тем, какие регионы они представляют. Голос каждого члена национального парламента приравнивается к 700 баллам. В случае с региональными выборщиками ситуация посложнее. Их баллы вычисляются по формуле, которая учитывает соотношение числа мест в парламентах штатов и численности их населения.

Выбранная на пост президента правящей партией госпожа Мурму стала «самым народным» главой государства. Она происходит из самых низов, а точнее из племени санталов. Её никак нельзя называть представителем некого высшего общества или местной олигархии. Всю свою головокружительную карьеру Драупади Мурму сделала своими руками. «Она посвятила жизнь служению обществу и расширению прав и возможностей бедных», - заявил в адрес своей коллеги премьер Нарендра Моди, «Она имеет богатый административный опыт и была выдающимся губернатором. Я уверен, она станет великим президентом нашей страны». Госпожа Мурму официально вступит в должность уже 25 июля.