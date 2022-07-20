Лавров заявил, что при начале спецоперации на Украине испытал облегчение

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках разговора с представителями средств массовой информации в среду, 20 июля, заявил, что спецоперация на Украине была неизбежной.
Сергей Лавров уточнил, что долгие годы Россия не могла ответить на вопрос не только жителей Донбасса, но и многих россиян, "доколе можно позволять издеваться над здравым смыслом".
Глава МИД РФ уточнил, что когда было объявлено о начале спецоперации на Украине, он не испытал радость – скорее облегчение, сопряженное с ощущением неизбежности.