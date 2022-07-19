Раиси: другие страны только претендуют на то, что борются с терроризмом — в отличие от России и Ирана

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19 июля 2022, 19:03 Источник: Сайт Кремля

Владимир Путин и Эбрахим Раиси. Фото с сайта Кремля

В Тегеране во вторник прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Ирана Сейеда Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении приводятся слова глав государств, сказанные во время открытой части переговоров.

Как следует из приведенного диалога, Раиси выразил надежду, что визит российского президента в Иран, станет «поворотным этапом» в отношениях двух стран. Он также высказался по поводу борьбы с международным терроризмом.

«Другие страны только претендуют на то, что они борются с терроризмом, но наши отношения и наше сотрудничество, что касается борьбы с терроризмом, доказало, что мы можем достичь тех целей, которые мы поставили перед собой», - сказал президент Ирана (перевод пресс-службы Кремля).

В свою очередь, Владимир Путин заявил об удовлетворенности темпами развития отношений между Россией и Ираном.

«Мы можем похвастаться рекордными цифрами с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по вопросам международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского конфликта», - подчеркнул российский президент.