Посол ЛНР в РФ Мирошник считает, что глава СБУ Баканов не принимал решений без согласования с Зеленским

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19 июля 2022, 14:17 Источник: Родион Мирошник

Родион Мирошник

Посол Луганской народной республики в Российской Федерации Родион Мирошник считает, что уволенный глава Службы безопасности Украины Иван Баканов принимал решения только с разрешения президента Украины Владимира Зеленского.

Верховная рада Украины во вторник уволила Ивана Баканова с поста главы СБУ. За его отстранение от должности проголосовали 265 депутатов, увольнение поддержал профильный комитет Верховной рады.

Зеленский снял и замглавы СБУ Владимира Горбенко. Новые начальники управлений СБ назначены Зеленским в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях. Мирошник отметил, что Баканов - ближайший друг Зеленского.

"Ближайший друг Зеленского пошёл на выход. Вы же не допускаете мысли, что какие-то более-менее значимые решения он принимал не посоветовавшись с Зеленским. Зеленский рубит свой хвост по частям и ситуативно передаёт кураторство всего силового блока под Ермака", - написал посол ЛНР в России в своем телеграм-канале.