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Аргументы Недели Политика 13+

Посол Воробьева сообщила, что Путин пользуется в Индонезии невероятным уважением

, 08:55

Посол Воробьева сообщила, что Путин пользуется в Индонезии невероятным уважением
В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин пользуется в Индонезии невероятной популярностью.
Посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева заявила о популярности российского лидера в интервью РИА Новости.

Дипломат перечислила факторы, побуждающие индонезийцев поддерживать Россию в нынешней сложной геополитической обстановке, в том числе присущее им неприятие империалистической политики Запада и воспоминания о собственном колониальном прошлом.

"Еще один момент – это высокий личный авторитет президента РФ Владимира Путина, он пользуется в Индонезии невероятным уважением и популярностью", - сказала Воробьева и отметила следующий момент: "это то, что мусульмане России поддерживают политику главы российского государства. "Это тоже повлияло очень на общественные настроения", - указала глава российской дипмиссии в Индонезии.

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