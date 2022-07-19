Посол Воробьева сообщила, что Путин пользуется в Индонезии невероятным уважением

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19 июля 2022, 08:55

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин пользуется в Индонезии невероятной популярностью.

Посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева заявила о популярности российского лидера в интервью РИА Новости.

Дипломат перечислила факторы, побуждающие индонезийцев поддерживать Россию в нынешней сложной геополитической обстановке, в том числе присущее им неприятие империалистической политики Запада и воспоминания о собственном колониальном прошлом.

"Еще один момент – это высокий личный авторитет президента РФ Владимира Путина, он пользуется в Индонезии невероятным уважением и популярностью", - сказала Воробьева и отметила следующий момент: "это то, что мусульмане России поддерживают политику главы российского государства. "Это тоже повлияло очень на общественные настроения", - указала глава российской дипмиссии в Индонезии.